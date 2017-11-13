﻿﻿ Политтехнолог об отношениях Тимошенко и президента России: Ее вольно или невольно тянет к Путину

Юлия Тимошенко стала носить знаменитую косу для того, чтобы женщины Украины не завидовали ее сексуальности. Об этом заявил политтехнолог Алексей Ситников, передает zakon.kz со ссылкой на «112 Украина».

Ситников отметил, что в конце 90-х годов он работал с Тимошенко и предложил ей образ с косой. По его словам, у политика был большой антирейтинг, так как ее воспринимали не как украинку.

- Появилась мысль, что ей просто на лбу надо поставить штамп, что она украинка, - сказал он.

Ситников добавил, что еще одной причиной такой антипатии граждан была привлекательность Тимошенко.

- У мужчин крышу сносило - и у меня сносило, и у всех сносило. Вот эта боязнь женщин, что появляется некая конкурентка в публичном пространстве, женщины не принимали красивую, очень сексуальную, очень энергичную яркую женщину, - сказал политтехнолог, подчеркнув, что в результате для Тимошенко была выбрана стилистика учительницы - привлекательной, но не сексуальной.

Он отметил, что Тимошенко вольно или невольно тянет к президенту России Владимиру Путину «как к самому влиятельному человеку в мире несколько лет подряд».

- Когда они общались, у них был достаточно хороший личный контакт. Я был одним из тех, кто это устроил. Но они общались вдвоем. Я абсолютно убежден, что они с пиететом друг к другу относятся, - сказал политтехнолог.

Тимошенко периодически меняет свой имидж. Многие годы неотъемлемой частью ее образа была коса. В феврале она пришла на заседание Верховной Рады с распущенными волосами. Позже она пояснила, что решила стать более женственной. В сентябре политик посетила заседание парламента в необычном «генеральском» пиджаке синего цвета.