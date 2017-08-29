﻿ Свыше тысячи актюбинских овец отправили в Арабские эмираты

Свыше тысячи актюбинских овец отправили в Арабские эмираты

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Свыше тысячи актюбинских овец отправили в Арабские эмираты

Еще 5 000 голов овец или сто тонн мяса экспортируют в ОАЭ до конца 2017 года.

Арабские эмираты выкупили свыше тысячи голов овец из Актюбинской области в преддверие Курбан-айта, передает "Диапазон" со ссылкой на информационный центр "Актобе акпарат".

"Перед областью поставлена задача экспортировать 90 тонн баранины. Для выполнения этой задачи ТОО "Алтын Асел" Иргизского района отгрузил более 1000 голов молодняка овец в ОАЭ. Объем экспортированной баранины составил более 20 тонн", - сообщил руководитель управления сельского хозяйства Кусаин Сарсембай.

Как рассказали в управлении сельского хозяйства Актюбинской области, на сегодняшний день в регионе насчитывается 1 371,1 тыс.голов овец и коз. По итогам 7 месяцев 2017 года получен приплод в 597,7 тыс.голов.

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