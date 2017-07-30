﻿ Полиция изъяла почти тонну конопли

Сотрудники полиции изъяли у жителя Шу почти тонну конопли, сообщает пресс-служба департамента внутренних дел Жамбылской области, передает Sputnik Казахстан.

Утром в субботу, 29 июля, сотрудниками департамента по борьбе с наркобизнесом совместно с сотрудниками отряда специального назначения "Беркут" Национальной гвардии Республики Казахстан с помощью служебной собаки по кличке "Рони" в урочище "Саргау", расположенном вблизи Шу, был обнаружен житель этого города 1964 года рождения, занимавшийся заготовкой дикорастущей конопли.



При задержании сотрудники правоохранительных структур обнаружили и изъяли у него 973 килограмма конопли. Данный факт был зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования по статье 296 части 4 Уголовного кодекса "Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере".

В ходе допроса подозреваемый дал признательные показания, начато досудебное расследование. При этом задержанный ранее уже был судим за незаконное изготовление, переработку, хранение и сбыт наркотических средств.



Задержание проводилось в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Кокнар-2017", направленного на сокращение объема наркотиков, поступающих в незаконный оборот. В рамках этого ОПМ в регионе уже было осуществлено несколько изъятий крупных партий наркотиков: 20 июля в Байзакском районе был задержан 45-летний житель Жамбылского района, у которого изъяли более 800 килограммов наркотических средств, 26 июля в Рыскуловском районе было изъято 546 килограммов невысушенной марихуаны. Все подозреваемые в хранении и заготовке наркотиков водворены в ИВС.