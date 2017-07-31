﻿ ​Мама покусанной в садике девочки рассказала «Диапазону» подробности случившегося

​Мама покусанной в садике девочки рассказала «Диапазону» подробности случившегося

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​Мама покусанной в садике девочки рассказала «Диапазону» подробности случившегося

«У Дильназ покусано ухо, глаз, лицо, на руках даже через футболку остались следы. Ее укусили в 7 местах. Воспитатель нашей группы в отпуске, няня неизвестно, где была, женщина, замещавшая воспитателя готовила обед, за детьми никто не смотрел, - говорит Айдана. - После случившегося ребенок пугается по ночам, плачет, стала беспокойной, не просится в туалет. Места укусов горячие, дочка не дает переодеть себя, сразу в слезы. Я забрала документы Дильназ из садика. Там перед нами даже не извинились, никто не поинтересовался состоянием ее дочери».

Как рассказывает Айдана, жительница Заречного 2, дочку она отдала в детский сад около месяца назад. Садик «Келешек» находится в одноименном жилом массиве, недалеко от Заречного.

«Дильназ покусали 28 июля, - рассказывает ее мама. - Около 13 часов мне позвонили на работу, сообщили, что мне надо приехать в садик. Я испугалась, быстро взяла такси, из Юго-Запада примчалась в Келешек. – Приезжаю – говорят, дочку укусили. Я подумала, у нее один укус, а их оказалось 7! Дочь спала. В комнате было темно, там окон нет. Я включила фонарик, лицо у ребенка было отекшее, покусаны ухо и руки. Если кусают, ребенок кричит, его должны слышать. Получается, в тот момент никого рядом не было? Я вызвала полицию, стали разбираться. Но когда полицейский спросил: буду ли я писать заявление, увидев, что няня женщина немолодая, пожалела ее, отказалась. Заведующая нам не посочувствовала, не извинилась, ушла, объяснив, что ей надо смотреть за воспитателями. Почему до этого за ними не смотрела?».

Айдана забрала дочку из «Келешека», и решила туда ее не водить. Няня, говорит она, которую заведующая, грозилась уволить, продолжает там работать. За произошедшее никого не наказан. Сегодня семья Дильназ решила обратиться в прокуратуру.

Единственные, кто на сегодня попросили прощения у родителей Дильназ, родители 2-летнего мальчика, который ее покусал.

«Няня рассказала, что, когда она вошла в комнату, он лежал на ней, кусал, его еле оттащили. Но где няня была до этого? – возмущается родительница. – В нашей группе воспитатель ушла в отпуск. Ее заменяла другой воспитатель. Мне объяснили, что она в это время готовила обед. Это что за садик такой, где деньги платишь, а за детьми никто не смотрит? Я за садик плачу в месяц 40 тысяч тенге, в группе всего 6 детей, почему там такое происходит? В горОО с нами об этом говорить не захотели. Там объясняют, что за частные детские сады они не отвечают. Пусть тогда прокуратура разбирается».

«Диапазон» обратился в садик «Келешек»:

«Утром мы провели собрание. За произошедшее уволены воспитатель, заменявшая воспитателя этой группы и няня. Няня работала у нас 5 лет, такого при ней никогда не было. Обе утверждают, что были на месте, когда все случилось, но укусы, которые получил ребенок, говорят о другом. Я там сама не была, принимала в это время родителей, и давать комментарии мне сложно. Няня говорит, что детей еле разняли. Мне очень жаль, что так произошло. У меня тоже маленький ребенок, и я понимаю родителей. Просила у них прощения, но сейчас они говорят, что этого не было», - сообщила «Диапазону» заведующая «Келешеком» Шынар Оспанова.

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Все комментарии (13):
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фото пользователя Panzer
Panzer
"няня неизвестно, где была" няня вообще не причем.ответственность несет "женщина, замещавшая воспитателя готовила обед,""Места укусов горячие, " у врача были? заключение взяли? укусы человека могут быть смертельны,незабываем.
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31.07.2017, 17:05
фото пользователя Panzer
Panzer
"буду ли я писать заявление, увидев, что няня женщина немолодая, пожалела ее, отказалась." глупо, но поправимо у вас есть еще время все исправить. пойти в отделение написать заявление на "незнакомого" подозреваемого все подробно описать что знаете (не кого конкретно по имени не обвиняя) приложить заключение врачей. и ждать.в полиции нежелание сразу писать заявление обоснуйте тем что хотели все зделать обоснованно. кстати убрал бы из статьи обвинение на конкретных людей.
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31.07.2017, 17:12
фото пользователя Panzer
Panzer
"Заведующая нам не посочувствовала, не извинилась, ушла," вы же остановили обвинение сами, пишите заявление, написал бы еще кое что но боюсь что персонал тоже читает и на основании этого могут построить защиту.
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31.07.2017, 17:16
фото пользователя Panzer
Panzer
"Няня, говорит она, которую заведующая, грозилась уволить, продолжает там работать." правильно она не ответственна за присмотр над детьми. при одном условии...но не напишу т.к смотри выше
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31.07.2017, 17:19
фото пользователя Panzer
Panzer
"Единственные, кто на сегодня попросили прощения у родителей Дильназ, родители 2-летнего мальчика, который ее покусал. " молодцы, но не виноваты.ребенок так же не виновен.
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31.07.2017, 17:20
фото пользователя Panzer
Panzer
"Няня рассказала, что, когда она вошла в комнату, он лежал на ней, кусал, его еле оттащили. Но где няня была до этого? – возмущается родительница" ,НЯНЯ молодец, родительница -глупа.Няня не причем. судя по описанию произшедшего.
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31.07.2017, 17:22
фото пользователя Panzer
Panzer
"В нашей группе воспитатель ушла в отпуск. Ее заменяла другой воспитатель. Мне объяснили, что она в это время готовила обед. " на данный момент это была не ее забота.Далее не понятно сколько детей в группе чтоб обосновать .
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31.07.2017, 17:25
фото пользователя taxsist2
taxsist2
в группе 6 человек, воспитатель и нянечка, основную "черную" работу делает нянечка, одевает, водит в туалет и т.д. по идее, присматривать должны по очереди,без присмотра дети в этом возрасте не должны оставаться. В конечном итоге за нанесенные травмы несет детский садик в лице учредителя, напрягает ответ государственных органов, которые признали свою несостоятельность и за такие ответы их надо жестко наказывать Акиму, написав мол ивзините наша хата с краю мы не регулируем кого Вы обманываете?. Надо было курирующему заму проехать туда лично, вызвать родителей, назначить медиатора, где это все? Заведующая садиком тоже вместо того,чтобы отмалчиваться, надо ездить к потерпешему,вообще быть рядом с ним, "не подпускать" журналистов и других пока болячки не заживут,а теперь поздно, репутационные потери будут в виде оттока детей.
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31.07.2017, 17:50
фото пользователя taxsist2
taxsist2
по 40 тыщ тоже когда-то отдал ребенка в частный садик(жене надо было выйти на работу) возле дома бывшего нашего акима на г.жубановой. Тоже красочно расписывали когда ходили в офис возле тайбурыла, по факту на презентации и открытии забрал ребенка. Причина, потребовал предоставить документы об образовании персонала садика, санитарное заключение на садик, игрушки и мебель. На 1 этаже в комнате игр для детишек, ранее располагалась кухня видимо и торчала труба газовая, к слову с вентилем, когда сидя и ожидая начала мероприятия подошел и поркутил вентиль оттуда пошел газ, при этом детишки в игровой комнате уже играли, 2-е для моей дочки определили группу на 0-этаже, цоколь, там окошки под потолком, пол кафельный, кровати без ограничителей, половина нянечек и воспиталей молодых это сами мамаши со своими детишками т.е их детишки начиная с 1 этажа,а моя в подвале где свет еле проникает. 
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31.07.2017, 17:56
фото пользователя Panzer
Panzer
"по идее, присматривать должны по очереди," нет есть регламентированные обязанности.хоть в Германии хоть в Казахстане ,они не изменились со времен СССР. Сильно похожи. Няня на данной степени судя по описанию в статье не виновата. Вина ее может быть но не укажу чтоб ее не зделали КО.
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31.07.2017, 18:06
фото пользователя taxsist2
taxsist2
со времен СССР много чего изменилось в Казахстане, ответ государственных органов слышали,что они не вмешиваются в частные дела, по этому вина будет на том, кого пожелает указать заведующая или нянечка или воспитатель или оба, но скорее всего порешают с родителями пострадавшей девочки и дело замнется.
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01.08.2017, 09:48
фото пользователя taxsist2
taxsist2
Характеристика работ на профессию рабочего «Няня» приведена в Едином тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий27. Няня

3-й разряд

Характеристика работ.Уход за детьми в детских дошкольных организациях. Помощь воспитателю при одевании, раздевании, умывании, купании, кормлении детей и укладывания их в постель. Уборка помещений. Уход за детьми, престарелыми и больными на дому: приготовление пищи, кормление, мытье и уборка посуды, смена белья и одежды, подача и уборка судна и др.  Соблюдение необходимого режима для больных, престарелых и детей на дому. Обеспечение правильного использования белья и одежды, хозяйственного инвентаря и моющих средств.

При осуществлении работ, связанных с отправкой грязного белья на дезинфекцию, в стирку  - 4-й разряд.

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01.08.2017, 09:50
фото пользователя taxsist2
taxsist2

Должен знать: санитарно-гигиенические требования содержания помещений; правила ухода за детьми, престарелыми и больными; правила санитарии и гигиены; рецепты приготовления пищи; назначение моющих средств и правила обращения с ними.

Перечень действующих в республике выпусков ЕТКС размещен на вебсайте Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан в рубрике «Классификаторы».Юсупова А.Е. -  эксперт Управления  нормирования и оплаты труда

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01.08.2017, 09:51
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