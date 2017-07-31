﻿ ​Мама покусанной в садике девочки рассказала «Диапазону» подробности случившегося

«У Дильназ покусано ухо, глаз, лицо, на руках даже через футболку остались следы. Ее укусили в 7 местах. Воспитатель нашей группы в отпуске, няня неизвестно, где была, женщина, замещавшая воспитателя готовила обед, за детьми никто не смотрел, - говорит Айдана. - После случившегося ребенок пугается по ночам, плачет, стала беспокойной, не просится в туалет. Места укусов горячие, дочка не дает переодеть себя, сразу в слезы. Я забрала документы Дильназ из садика. Там перед нами даже не извинились, никто не поинтересовался состоянием ее дочери».

Как рассказывает Айдана, жительница Заречного 2, дочку она отдала в детский сад около месяца назад. Садик «Келешек» находится в одноименном жилом массиве, недалеко от Заречного.

«Дильназ покусали 28 июля, - рассказывает ее мама. - Около 13 часов мне позвонили на работу, сообщили, что мне надо приехать в садик. Я испугалась, быстро взяла такси, из Юго-Запада примчалась в Келешек. – Приезжаю – говорят, дочку укусили. Я подумала, у нее один укус, а их оказалось 7! Дочь спала. В комнате было темно, там окон нет. Я включила фонарик, лицо у ребенка было отекшее, покусаны ухо и руки. Если кусают, ребенок кричит, его должны слышать. Получается, в тот момент никого рядом не было? Я вызвала полицию, стали разбираться. Но когда полицейский спросил: буду ли я писать заявление, увидев, что няня женщина немолодая, пожалела ее, отказалась. Заведующая нам не посочувствовала, не извинилась, ушла, объяснив, что ей надо смотреть за воспитателями. Почему до этого за ними не смотрела?».

Айдана забрала дочку из «Келешека», и решила туда ее не водить. Няня, говорит она, которую заведующая, грозилась уволить, продолжает там работать. За произошедшее никого не наказан. Сегодня семья Дильназ решила обратиться в прокуратуру.

Единственные, кто на сегодня попросили прощения у родителей Дильназ, родители 2-летнего мальчика, который ее покусал.

«Няня рассказала, что, когда она вошла в комнату, он лежал на ней, кусал, его еле оттащили. Но где няня была до этого? – возмущается родительница. – В нашей группе воспитатель ушла в отпуск. Ее заменяла другой воспитатель. Мне объяснили, что она в это время готовила обед. Это что за садик такой, где деньги платишь, а за детьми никто не смотрит? Я за садик плачу в месяц 40 тысяч тенге, в группе всего 6 детей, почему там такое происходит? В горОО с нами об этом говорить не захотели. Там объясняют, что за частные детские сады они не отвечают. Пусть тогда прокуратура разбирается».

«Диапазон» обратился в садик «Келешек»:

«Утром мы провели собрание. За произошедшее уволены воспитатель, заменявшая воспитателя этой группы и няня. Няня работала у нас 5 лет, такого при ней никогда не было. Обе утверждают, что были на месте, когда все случилось, но укусы, которые получил ребенок, говорят о другом. Я там сама не была, принимала в это время родителей, и давать комментарии мне сложно. Няня говорит, что детей еле разняли. Мне очень жаль, что так произошло. У меня тоже маленький ребенок, и я понимаю родителей. Просила у них прощения, но сейчас они говорят, что этого не было», - сообщила «Диапазону» заведующая «Келешеком» Шынар Оспанова.