﻿ Казнить террористов и детоубийц предлагают в Казахстане

Казнить террористов и детоубийц предлагают в Казахстане

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Казнить террористов и детоубийц предлагают в Казахстане

В последний раз смертную казнь привели в исполнение шестнадцать лет назад.

Такое мнение озвучили некоторые участники Августовских чтений в преддверии Дня конституции. Основной документ предусматривает смертную казнь за тяжкие преступления. Но из-за моратория, наложенного президентом, привести в исполнение решение судов невозможно, сообщает ТК "Алматы".

"В своё время мы ратифицировали соглашение о временном отказе от смертной казни. Но времена изменились, этот вопрос поднимается часто. Очень много совершается тяжких преступлений, даже детей убивают матери. Поэтому необходимо поднимать вопрос о применении высшей меры наказания. Лично я считаю, что смертную казнь нужно вернуть", - сказал академик Национальной академии наук РК Салахиден Сабикенов.

В последний раз смертную казнь привели в исполнение шестнадцать лет назад. Тогда к высшей мере наказания было приговорено 266 человек, из которых 150 казнили.

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