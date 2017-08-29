﻿ Пожарная машина, ехавшая на вызов, перевернулась на бок

В результате ДТП никто не пострадал.

В Алматы ехавшая на вызов пожарная машина опрокинулась на бок, передает корреспондент Today.kz.

ДТП произошло на улице Закарпатская.

Пожарный ЗиЛ со включенным звуковым спецсигналом направлялся на вызов. По словам очевидцев, пожарную машину подрезал легковой автомобиль. Водитель ЗиЛа, пытаясь уйти от удара, резко вывернул руль вправо. Машина снесла дерево и опрокинулась на бок.

Движение было перекрыто, пожарное авто краном подняли на колеса.

Напомним, 21 августа в Алматы также в результате ДТП перевернулся пожарный автомобиль. Авария произошла на перекрестке улиц Кунаева - Гоголя. При пересечении дорожной развязки водитель BMW допустил столкновение с пожарным расчетом, который ехал на вызов. От удара автоспецтранспорт опрокинулся на бок.