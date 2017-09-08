﻿ Беременные астанчанки пошли на мошенничество для получения пособия от государства​

Сотрудники службы экономических расследований ДГД по городу Астана расследуют громкое уголовное дело о незаконном получении социальных пособий по беременности и родам по подложным документам, передает ИА «NewTimes.kz».

Из материалов уголовного дела следует, что в период с 1 января 2011года по 30 июля 2013 года более четырехсот женщин обратились в департамент «Межведомственный расчетный центр социальных выплат» для получения пособий по беременности и родам.

Работниками РГКП ГЦВП были проведены проверки дел по назначению социальной выплаты по беременности и родам в городском филиале ГЦВП Астаны. По результатам проверок установлено, что женщины от имени работодателей - индивидуальных предпринимателей предоставляли документы в районные отделения для получения пособий по потере доходов в связи с беременностью и родами.

В ходе следствия были допрошены индивидуальные предприниматели, которые после ознакомления с анкетными данными рожениц, утверждали, что фактически такие женщины в качестве наемных работников у них не работали и, соответственно, документы от имени своего ИП не предоставляли.

«От ИП «Утопергенова С.С.» были предоставлены документы для получения пособий 12 различными лицами. Допрошенная Утопергенова С.С. показала, что данные лица у нее в ИП не работали, а документы от ее лица были предоставлены по просьбе ее знакомой Аубакировой Р.Ж. Сама же Утепергенова С.С. за проставленные печати и подписи получила денежное вознаграждение в сумме 30 000 тенге. Роль Аубакировой Р.Ж. заключалась в поиске индивидуальных предпринимателей и консультирование беременных женщин о схеме получения пособия. За каждую роженицу она получала 80 тыс. тенге. Организатором же преступной схемы являлся Шиндаулетов Муратбек Балуанович при пособничестве Жакуповой А.М. В ходе следствия установлено, что подозреваемый Шиндаулетов М.Б. причастен еще к 12 эпизодам», ― говорится в сообщении пресс-службу ДГД.

По всем фактам незаконного получения государственных денег произведены выемки макетов личных дел рожениц в ГЦВП, лицевых счетов в банках второго уровня Астаны, направлены запросы в медицинские учреждения, службы миграции, произведены очные ставки, почерковедческие исследования, технические экспертизы, которые подтверждают факты незаконного получения социальных пособий по подложным документам.

1 августа текущего года Сарыаркинским районным судом №2 наложен арест на движимое и недвижимое имущество Шиндаулетова М.Б. Кроме того, он признан подозреваемым по уголовному делу, в отношении которого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 2-х месяцев.

Всего по 13 эпизодам размер ущерба интересам государства составляет 5 181 288 тенге, который к настоящему времени полностью возмещен.