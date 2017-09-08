﻿ После ЧП в «Абу-Даби Плаза» 61 рабочий из Индии покинет Казахстан

За нарушение дисциплины и общественного порядка после инцидента на стройплощадке «Абу-Даби Плаза» 61 рабочий из Индии покинет Казахстан в ближайшее время, 23 человека сделают это уже в течение суток, передает телеканал «24.kz».

Ситуацию, произошедшую на КПП стройобъекта, сегодня обсудили столичное руководство, Чрезвычайный и Полномочный посол Арабских Эмиратов в Казахстане и генеральный подрядчик комплекса. Также говорилось о недопустимости повторения подобной ситуации и неукоснительном соблюдении иностранцами законодательства страны и морально-этических норм поведения.

После завершения строительства «Абу-Даби Плаза» создадут 2 тысячи новых рабочих мест для казахстанцев. Стороны договорились о разработке специальных программ по подготовке местных кадров, которые в дальнейшем смогут получить работу на обслуживании объектов «Абу-Даби Плаза». Сейчас там работают 3,5 тысячи казахстанцев.

Напомним, 2 сентября около 20:30 на строительном объекте Абу-Даби Плаза в Астане вспыхнула массовая драка. По официальной информации, ее участники – строители из Индии и Казахстана.

Видео стычки распространялись в мессенджере WhatsApp.