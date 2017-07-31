﻿ Пожарные оставили часть Шымкента без воды

Пожарные оставили часть Шымкента без воды

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Пожарные оставили часть Шымкента без воды

Пожарные сорвали гидрант и оставили часть Шымкента без воды. ЧП произошло вечером 30 июля на улице Жангельдина. Более получаса фонтан высотой с многоэтажку заливал дорогу и проезжающие автомобили, передает Otyrar.KZ.

"Мы никогда в жизни такого фонтана не видели! Вот это напор!" - рассказывают очевидцы.

Аварийной бригаде водоканала, оперативно прибывшей на место происшествия, не оставалось ничего другого, как перекрыть подачу воды на нескольких улицах Аль-Фарабийского района Шымкента. Без воды остались жители улицы Жангельдина, 21 микрорайона, улицы Молдагуловой, района «1000 мелочей» и Хамзы. В самом начале ликвидации порыва руководители аварийной бригады сообщили, что максимум через час подача воды в дома жителей будет возобновлена.

Пока шел ремонт, целые дворы улицы Жангельдина залило водой. Около отдельных домов все газоны стоят в воде чуть выше лодыжки.

Работа аварийщиков в этом случае была сопряжена с огромным риском. В колодце, где установлен пожарный гидрант, аварийщикам пришлось работать почти по горло в бушующем потоке. Как только вода пошла на спад, аварийщики начали сварочные работы.

Информационному порталу Otyrar.KZ удалось узнать, что пожарный расчет спешил на возгорание торгового объекта по улице Молдагуловой, заправить спецтехнику водой огнеборцы остановились на улице Жангельдина.

"Похоже, что они резко завернули кран гидранта и сорвали его, — рассказали специалисты аварийной бригады, — почему сразу нам не сообщили, неизвестно. Пожар-пожаром, но оставлять целый район без воды в такую жару…"

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