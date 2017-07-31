﻿ Казахстан осудил запуск баллистической ракеты КНДР

Казахстан осудил запуск баллистической ракеты КНДР

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Казахстан осудил запуск баллистической ракеты КНДР

Казахстан осуждает запуск баллистической ракеты Северной Кореей, говорится в заявлении министерства иностранных дел РК, сообщает Sputnik Казахстан.

Корейская Народная Демократическая Республика 28 июля запустила вторую за месяц баллистическую ракету.

"Казахстан решительно осуждает запуск ракеты КНДР. Подобные действия грубо нарушают резолюции Совета Безопасности ООН, создают угрозу миру и дестабилизируют ситуацию в восточноазиатском регионе и в глобальном масштабе", — говорится в заявлении МИД.

Также отмечается, что политика КНДР безответственна и негативно отражается на глобальном процессе ядерного нераспространения, подрывает коллективные усилия по обеспечению безъядерного будущего планеты.

"Настойчиво призываем КНДР отказаться от ядерных амбиций ради безопасности и развития своего народа, а также во благо всего человечества", — заявил МИД.

Казахстан в очередной раз выступил за дипломатическое решение проблемы — путем переговоров, чтобы все заинтересованные стороны активизировали усилия по поиску взаимоприемлемого решения, а не применяли силу в ответ на "провокационные действия северокорейских властей".

В КНДР в субботу заявили об успешном пуске МБР "Хвасон-14". По данным Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), ракета пролетела 47 минут и 12 секунд. Отмечается, что дальность ее полета составила 998 километров, максимальная высота полета — 3724,9 километра.

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Все комментарии (2):
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фото пользователя 1870
1870
Сомнение вызывает цифра - "максимальная высота полета — 3724,9 километра". Это уже космос, даже не близкая орбита Земли. Если бы так высоко улетела, то упала бы на Землю неизвестно где, спустя продолжительное время и частично сгорела бы в атмосфере. По другим источникам высота была 3,8 км. Это ближе к истине.
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31.07.2017, 11:29
фото пользователя taxsist2
taxsist2
1870 надо вкл. в обязанности будущего редактора опыта службы в ракетных войскахbully
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31.07.2017, 11:55
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