﻿ С пиаром акиматов при вручении помощи малоимущим детям будет бороться МОН РК

С пиаром акиматов при вручении помощи малоимущим детям будет бороться МОН РК

Автор:
С пиаром акиматов при вручении помощи малоимущим детям будет бороться МОН РК

В ведомстве считают, что подобные случаи ущемляют права детей.

В Министерстве образования и науки РК осудили стремление прорекламировать деятельность акиматов по оказанию помощи детям из многодетных и малоимущих семей, передает Today.kz.

Во время пресс-конференции, посвященной старту общереспубликанской акции "Дорога в школу", заместитель председателя комитета по охране прав детей МОН РК Маншук Абдыкарим пояснила ситуацию прошлого года, когда подарки детям вручали во время линеек, и заявила о намерении бороться с подобными случаями.

"В этом году мы этому тоже будем особое внимание уделять. Если будем где-то узнавать, что акиматы или кто-то решил прорекламировать свою деятельность, то, конечно, будем вести разъяснительную работу и пресекать это, потому что это неправильно", - заключила спикер.

Специалист лично осудила помпезные случаи вручения помощи и сообщила о мерах, которые были приняты в прошлом году.

"Некоторые регионы перестарались, оказывали эту помощь помпезно. Это неправильно, мое личное мнение, нельзя так делать. Многим детям и семьям, конечно, не понравилось. Еще в прошлом году мы специально направили инструктивные письма, что ни на каких торжественных мероприятий, ни на каких линейках этого не должно быть, потому что это ущемляет права ребенка", – пояснила Абдыкарим.

Во время пресс-конференции спикеры подвели итоги акции за 2016 год, в результате которой помощь была оказана 320 тысячам детей по Казахстану. При обсуждении других проблем школьников была поднята тема педофилии, после чего представитель МВД заявил о снижении случаев преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Теги: , , , ,
﻿
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
30.07.2017, 18:33
  
Кто-то выигрывает тендер и сливает договор, а нам не дают работать, - молодой предприниматель о странностях тендера 3
25.07.2017, 10:07
  
В Актобе по вине женщины-водителя пострадали трое детей 2
20.07.2017, 17:41
  
С 1 января 2018 года прекратится выплата спецпособий многодетным семьям
20.07.2017, 10:36
  
Казахстанцы смогут присваивать имя ребенку посредством СМС 1
19.07.2017, 18:32
  
Почему у сотрудников горакимата проблемы с дисциплиной и этикой 3
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Актюбинка отдала дом "Свидетелям Иеговы", лишив внучку наследства 2
Считавшийся мертвым актюбинец вышел из заключения и отрекся от родных
Жара, осадки, ветер. Какие причины зловония называли экологи за 6 лет 3
Собаку-чемпиона будут выбирать в Актобе 1
МИД РК проверит информацию о задержании казахстанской студентки в Китае
В Китае студентку из Казахстана задержали из-за текста Корана в телефоне
Опубликован календарь третьего круга Премьер-Лиги
Репрессированная женщина из ЮАР рассказала, как голос Димаша помог ей преодолеть депрессию 3
Казахстан осудил запуск баллистической ракеты КНДР 2
Пожарные оставили часть Шымкента без воды