﻿ Мужчина утонул в Иртыше, нырнув за телефоном

Утонувший мужчина прыгнул с борта парома, и не смог вынырнуть.

Несчастный случай произошел в селе Долонь на пароме, который курсирует между берегами реки Иртыш, рассказал sputniknews.kz главный спасатель оперативного отряда Анатолий Рожков.

"Человек, 1964 года рождения, уронил телефон в воду. По показаниям свидетелей, он нырнул за телефоном, а вынырнуть не смог. Доставали его наши спасатели-водолазы. Глубина небольшая была, 2-2,5 метра", — рассказал Рожков.

Главный спасатель отметил, что нырять под паром и даже под плот категорически запрещено, так как можно получить травмы от винта или ударившись о борт.

В данном случае, пояснил Рожков, мужчина просто не смог вынырнуть, когда нырнул с парома, площадь которого достаточно велика.