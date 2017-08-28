﻿ 40 тонн дынь и арбузов бесплатно раздадут в Астане

40 тонн дынь и арбузов бесплатно раздадут в Астане

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40 тонн дынь и арбузов бесплатно раздадут в Астане

С бесплатной раздачи 40 тонн дынь и арбузов начнутся дни Южно-Казахстанской области в Астане.

На ярмарке возле ЖК "Нурсая" 29 августа в 13.00 будут раздавать бесплатно дары ЮКО. Все желающие смогут получить дыню и арбуз в одни руки, сообщает sputniknews.kz со ссылкой на акимат Южно-Казахстанской области.

Кроме того, 1 сентября хлебосольный юг приготовит 5 тысяч порций плова, которыми бесплатно угостят гостей этноаула в честь первого дня праздника Курбан айт. Этно-аул расположен на территории ипподрома "Қазанат".

Дни Южно-Казахстанской области в Астане пройдут с 29 августа по 3 сентября и приурочены к ЭКСПО-2017. В программе также выставка мастеров декоративно-прикладного искусства "Қазыналы Оңтүстік", концерты, показ анимационных и художественных фильмов. Постановки представят областной Казахский академический театр имени Ж. Шанина, областной русский драматический театр, театр сатиры и юмора, кукольный театр и "Онтустик-цирк".

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