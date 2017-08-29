﻿ Актерским мастерством и чувством юмора отличились полицейские из Актобе на республиканском конкурсе

Актерским мастерством и чувством юмора отличились полицейские из Актобе на республиканском конкурсе

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Актерским мастерством и чувством юмора отличились полицейские из Актобе на республиканском конкурсе

В Северо-Казахстанской области прошел восьмой республиканский конкурс среди сотрудников органов внутренних дел «Парасатты полицей». Команда «Серт береміз!» из Актюбинской области показала лучшие результаты и получила Гран-при, передает "Диапазон".

В команде были молодые сотрудники местной полицейской службы и центра оперативного управления. На закрытии церемонии конкурса первый заместитель министра внутренних дел Марат Демеуов поздравил победителей конкурса и вручил специальный диплом и ценные призы.

Полицейские показывали свое умение и артистизм в различных творческих заданиях, оценивались знание профессиональных терминов, умение красиво и правильно излагать свои мысли на государственном языке.

«Конкурс «Парасатты полицей» в этом году прошел 8-ой раз. Наша команда в нем 4 года подряд занимает 2,3-е призовые места. В этом году впервые команда ДВД Актюбинской области заняла Гран-при. В составе команды 5 сотрудников, все они роботают в МПС и в центре оперативного управления. Ребята все очень активные, грамотные и талантливые. На сцене они поразили всех членов жюри своим актерским мастерством и чувством юмора, а также, с высоким уровнем интеллекта» - отмечает руководитель команды, инспектор Отдела государственного языка и информации ДВД, Бекзат Жалгасбаева.

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