﻿ «Диапазон» приглашает в канал «Телеграм»

«Диапазон» создал свой канал в мессенджере «Телеграм», и стал удобней и ближе к своим читателям. Теперь читатели могу быть всегда в курсе последних новостей и событий города Актобе и области.

Подписаться на канал можно по прямой ссылке https://t.me/diapazonnews. Или же при помощи поиска: diapazonnews.

«Телеграм» уже завоевал популярность, поскольку он очень удобен в использовании и является самым быстрым мессенджером.

В мессенджере нет возможности комментировать новости, но можно перейти по ссылке на сайт и там высказать свое мнение. Редакция надеется, что читателям будет удобен новый сервис.