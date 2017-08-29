﻿ «Диапазон» приглашает в канал «Телеграм»

«Диапазон» приглашает в канал «Телеграм»

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«Диапазон» приглашает в канал «Телеграм»

«Диапазон» создал свой канал в мессенджере «Телеграм», и стал удобней и ближе к своим читателям. Теперь читатели могу быть всегда в курсе последних новостей и событий города Актобе и области.

Подписаться на канал можно по прямой ссылке https://t.me/diapazonnews. Или же при помощи поиска: diapazonnews.

«Телеграм» уже завоевал популярность, поскольку он очень удобен в использовании и является самым быстрым мессенджером.

В мессенджере нет возможности комментировать новости, но можно перейти по ссылке на сайт и там высказать свое мнение. Редакция надеется, что читателям будет удобен новый сервис.

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Все комментарии (3):
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фото пользователя Малинка
Малинка
Мне телеграмм нравиться,переписку веду там.
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29.08.2017, 14:38
фото пользователя taxsist2
taxsist2
ну не знаю, сдаст завтра основатель свое детище, как ВК))
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29.08.2017, 16:48
фото пользователя pcproman
pcproman
Ой бай. Уж лучше вацап для удобной связи, рубрика "Народный Репортёр" как минимум.
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29.08.2017, 17:44
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