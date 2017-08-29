﻿ На 5 млн тенге подросток обокрал 11 домов в Атырау

На 5 млн тенге подросток обокрал 11 домов в Атырау

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На 5 млн тенге подросток обокрал 11 домов в Атырау

Несовершеннолетний был ранее судим.

Уголовное дело в отношении малолетнего вора было рассмотрено в специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Атырауской области. Подростка обвинили по части 3 статьи 188 УК РК - "Кража",передает "Мой город".

Судом установлено, что несовершеннолетний был ранее судим и даже получил условное наказание за кражу в 13 домах, однако снова обворовал 11 домов в городе Атырау. Общая сумма ущерба составила 5 131 000 тенге.

"В суде подсудимый свою вину в совершении 11 краж признал и раскаялся в содеянном. Уголовное дело рассмотрено в порядке процессуального соглашения в сокращенном порядке. Несовершеннолетнему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы путем погашения прежнего наказания по приговору. Причиненный материальный ущерб потерпевшим взыскан с его законного представителя", - сообщили в пресс-службе областного суда.

Приговор не вступил в законную силу.

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