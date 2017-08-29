﻿ 180 новых машин получила актюбинская полиция

Все участковые полицейские обеспечены служебным транспортом.

В преддверии Дня Конституции аким области Бердыбек Сапарбаев на торжественном мероприятии вручил полицейским ключи от 180 новых автомобилей. Из них 150 легковых автомашин марки "Нива" для участковых инспекторов, и 30 транспортных средств для других служб ДВД, в том числе пассажирские "ГАЗели", сообщает "Диапазон" со ссылкой на облакимат.

"Только в этом году на приобретение автотранспорта для ДВД из местного бюджета было выделено 900 миллионов тенге, и меры по улучшению технической оснащенности, улучшению деятельности полиции и повышению уровня доверия населения к ней в регионе будут продолжены", - отметил в поздравительной речи аким области.

За последние 4 года на улучшение материально-технической базы органов внутренних дел выделено 6,5 млрд. тенге. Благодаря этому по области наблюдается значительное снижение количества зарегистрированных правонарушений. По итогам года уровень преступности в Актюбинской области снизился почти в 3 раза или на 32% по сравнению с 2016 годом.