﻿ Детей-маугли нашли алматинские полицейские в недосягаемой глуши

Детей-маугли нашли алматинские полицейские в недосягаемой глуши

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Детей-маугли нашли алматинские полицейские в недосягаемой глуши

Несколько лет назад дом Дубровских сгорел и теперь семья выживает, как может. Место, где живет семья Дубровских, находится почти в недосягаемости. Машина здесь не проедет, а пешком от дороги идти нужно не меньше часа.

Под Алматы обнаружили 11-летних близнецов, которые всю жизнь прожили в полной изоляции. Мальчик и девочка никогда не ходили в школу, не общались со сверстниками и ни разу не были на приеме у врача, сообщает КТК.

Назар и Ульяна боятся незнакомцев и разговаривают с трудом. Дети страдают задержкой моторики и речевого развития. Как рассказала мать близнецов, про образование детей пришлось забыть из-за постоянных бытовых проблем.

Семья из четырех человек живет в полуразрушенном дачном домике.

По словам матери, для жизни у них есть все необходимое. Единственное, чего хотят - отправить близнецов в школу. Близнецов и их родителей обнаружили полицейские. На тот момент у них не было даже документов.

"После того как была выявлена семья, наша была первостепенная задача - не быть каким-то карательным органом, а бить в колокола, подключить все заинтересованные госорганы. В результате, сейчас дети документированы, в течение первой недели вопрос такой был решен", - рассказала официальный представитель ДВД Алматы Салтанат Азирбек.

В управлении образования заверили, что за школьную парту близнецы сядут уже в этом году. Обучение будет проходить в специализированном интернате и по особой программ.

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Все комментарии (2):
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фото пользователя ферзя
ферзя
Интересно как они все это время выживали. Может не нам их учить а нам у них учится. Я вот не представляю себе даже поверхностно. 
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30.08.2017, 10:07
фото пользователя pcproman
pcproman
Может люди специально выбрали отшельничество. Забрались далеко, чтоб их не доставали. А тут нагрянула цивилизация и все испортила.))
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30.08.2017, 11:39
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