﻿ Казахстанцы смогут ездить в Польшу без визы

В ходе встречи с президентом Польши Нурсултан Назарбаев предложил коллеге ввести для наших граждан безвизовый режим, на что Анджей Дуда дал согласие, передает телеканал КТК.
«В нашей стране сегодня действуют 115 предприятий с участием польского капитала. Вложено больше 200 миллионов долларов прямых инвестиций. Интересные перспективы открываются в машиностроении, сельском хозяйстве, энергетике и транспорте. Мы готовы помогать друг другу также в формировании современной транспортной инфраструктуры для ускоренной доставки грузов из Азии в Европу и наоборот», - отметил президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев.
Безвизовый режим для граждан Польши уже ввела казахстанская сторона. Сейчас они могут беспрепятственно находиться на территории нашей страны целый месяц. В ближайшее время такая же возможность появится и у казахстанцев, приезжающих в Польшу на несколько дней.
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