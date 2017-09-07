﻿ Доплату в 200% получат учителя, ведущие предметы на английском

Доплату в 200% получат учителя, ведущие предметы на английском

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Доплату в 200% получат учителя, ведущие предметы на английском

Начисление доплаты производится с 1 сентября 2017 года.

Приказом Министра образования и науки РК в правила об исчислении заработной платы работников государственных организаций образования, финансируемых за счет средств бюджета, внесены дополнения, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила дополнены пунктом, в котором говорится, что учителям государственных организаций образования, имеющим сертификат о прохождении тестов по одной из следующих систем: APTIS, IELTS, TOEFL, по уровням В1-Intermediate, B2-Upper-Intermediate или C1-C2-Advanced и языковые компетенции, позволяющие преподавание предметов на английском языке согласно приложению к диплому и реализующим учебные программы основного среднего и общего среднего образования по предметам физики, химии, биологии, информатики на английском языке, производится доплата в размере 200% от базового должностного оклада.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

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Все комментарии (5):
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фото пользователя Legolas
Legolas
Оплата труда педагога должна производиться по уровню и качеству знаний полученных и усвоенных учеником... а не по часам!
 
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07.09.2017, 12:48
фото пользователя Keks1
Keks1
Legolas, так вся беда в том, что уровень знаний виден становится не сразу, а через несколько лет. Это не врачи. Там сразу все видно, обычно. 
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07.09.2017, 16:33
фото пользователя bolid
bolid
Еще бы говорящим на казахском столько доплачивали, то языковая проблема была бы решена за год
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07.09.2017, 16:08
фото пользователя taxsist2
taxsist2
bolid +
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07.09.2017, 16:36
фото пользователя Nokia5800
Nokia5800
вот не надо,  это уже будет рассматриваться как дискриминация на языковом уровне

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07.09.2017, 16:42
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