﻿ В Актобе тепловоз сошел с рельсов

В Актобе тепловоз сошел с рельсов

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В Актобе тепловоз сошел с рельсов

Был поврежден газопровод, эвакуированы жильцы 5-этажного дома. Пострадавших и жертв нет, передает МИА «Казинформ» с места события.

В городе Актобе на улице Жаманкулова тепловоз сошел с рельсов. По сведениям очевидцев, машиниста тепловоза не было на месте происшествия. В результате инцидента был поврежден припаркованный за домом автомобиль. На месте работают сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям, пожарные и полицейские.

Устанавливаются обстоятельства инцидента. Более полную информацию обещали сообщить позже.

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