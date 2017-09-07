﻿ Ninety One рассказали почему не выступают на тоях

Ninety One рассказали почему не выступают на тоях

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Ninety One рассказали почему не выступают на тоях

"Я хочу, чтобы мою музыку слушали. Но когда ты поешь, кто-то там дерется, кто-то роняет тарелки - многие заняты своим делом", - рассказал солист группы о чувствах артистов, которые выступают на тоях.

Совсем недавно группа выпустила полнометражный фильм со своим участием. В эпизодах продюсер исполнителей Ерболат Беделхан признался, что "Ninety One не выступает на тоях". А сами же участники во время интервью рассказали, что это не совсем так, пишет zakon.kz.

"Это не так категорично, что мы не выступаем на тоях. Нет, мы можем выступить, если это будет достойно для артиста. Если это будет не принижающее - если ты выступаешь перед дастарханом, а люди кушают и ты чувствуешь запах еды. То есть для артиста нужна сцена - если она предоставляется, то мы выступаем. Не важно - хоть где угодно - но на сцене", - отметил солист группы Zaq.

Более того, солист Alem поделился своей жизнью до прихода в группу. Как оказалось, до этого момента он зарабатывал на выступлениях в кабаках и на тоях.

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taxsist2
)) на тое могут дать не только денег
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08.09.2017, 09:22
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