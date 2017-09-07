﻿ В Актюбинской области мошенник обманул продавца с помощью крупной купюры

В Актюбинской области мошенник обманул продавца с помощью крупной купюры

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В Актюбинской области мошенник обманул продавца с помощью крупной купюры

Мошенником оказался 20-летний житель Карагандинской области, передает "Диапазон".

3 сентября молодой человек по пути в Актобе заехал в магазин села Кобда. Там он вошел в доверие и показал 10.000 купюру для покупки машинной запчасти, затем убрал деньги обратно в свой карман и взял сдачу 9.500 тенге. Заметив обман, продавец тут же позвонил в полицию.

Полицейские задержали парня по горячим следам по дороге в Актобе. Подозреваемый признал свою вину.

Проводится досудебное расследование по статье "Грабеж".

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Все комментарии (2):
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фото пользователя Митрич.
Митрич.
Какой грабеж? Кто-то кого-то избивал?
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07.09.2017, 15:59
фото пользователя taxsist2
taxsist2
)) машинально скажет положил, грабеж)) пипец уровень профессионализма Кобдинских полисменов зашкаливает, то мед. их выдумщики,отказываются лечить по религиозным моментам то теперь полиция)) может мы не так понимаем или не до конца изложили ситуацию?
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07.09.2017, 16:04
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