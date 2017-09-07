﻿ Еще 18 тонн баранины отправили в Иран из ЗКО

Еще 18 тонн баранины отправили в Иран из ЗКО

Автор:
Еще 18 тонн баранины отправили в Иран из ЗКО

Ранее уже было отправлено 18 тонн баранины от уральских фермеров, пишет «Казах-Зерно»

Министерство сельского хозяйства Казахстана с иранской стороной согласовало ветеринарные требования на поставку из Казахстана в Иран живых овец и охлажденной баранины.

Кроме того, согласованы требования к экспорту замороженной баранины из Казахстана в Иран, на основании согласования проекта ветеринарного сертификата на экспорт охлажденной баранины из РК в Иран.

Как отмечают в министерстве сельского хозяйства, открытие иранского рынка для казахстанской баранины и живых овец - это широкие возможности для расширения экспортного потенциала в страны Ближнего Востока (ОАЭ, Саудовская Аравия, Кувейт, Катар и т.д.).

Теги: , , ,
﻿
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
08.09.2017, 09:36
  
Linkin Park поблагодарили фанатов из Казахстана
07.09.2017, 11:50
  
Ninety One рассказали почему не выступают на тоях 1
07.09.2017, 09:34
  
В Казахстане цены на топливо сравняют с российскими 1
06.09.2017, 12:28
  
100 миллионов тонн нефти добыли в Актобе за 20 лет
05.09.2017, 17:36
  
Суд разрешил китаянке, ранее выдворенной из Казахстана, вернуться к мужу 1
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Все комментарии (1):
Сортировать:
фото пользователя taxsist2
taxsist2
1000 голов получается примерно, нормально, в ОАЭ тоже пошла баранина.
Ответить
07.09.2017, 16:35
Последние новости раздела
​Из-за парада невест в Актобе перекроют дороги
Велодорожки в Алматы «насобирали» нарушителей почти на 1 млн тенге
После строительства "Абу-Даби Плаза" две тысячи казахстанцев получат новые рабочие места
Аптекаря наказали за продажу трамадола
Актобе готовят к встрече гостей из 15 стран мира 1
Актюбинцев зовут на субботник 4
Казахстанцы в Доминикане ожидают встречи с ураганом "Ирма"
Linkin Park поблагодарили фанатов из Казахстана
Гроза и сильный ветер ожидаются в Актобе
130 кг наркотиков изъяли у актюбинцев за полгода