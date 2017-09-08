﻿ Казахстанцы в Доминикане ожидают встречи с ураганом "Ирма"

Казахстанцы в Доминикане ожидают встречи с ураганом "Ирма"

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Казахстанцы в Доминикане ожидают встречи с ураганом "Ирма"

Несмотря на опасность, Карибские острова продолжают пользоваться популярностью среди соотечественников, передает "31 канал".

Казахстанские туристы готовятся к встрече с ураганом "Ирма". Шторм приближается к Доминиканской Республике, а это одно из излюбленных мест отдыха наших граждан. Отпускников уже предупредили об опасности. И сейчас люди пережидают природное явление в убежище.

Десятки казахстанцев в Доминиканской Республике не ожидали, что отдых обернется для них кошмаром. Так, на лежаках они ждут приближения урагана "Ирма". Стихия достигла максимальной пятой категории – 300 км в час. Ожидается, что завтра примерно в 5 часов утра по времени Астаны ураган-монстр дойдет до Доминиканы.

"Мы сейчас собираем все вещи в рюкзак. Чемодан – в самую верхнюю полку. Идем в казино и там будем ожидать цунами. Если связи не будет, будьте онлайн. Переживайте, обращайтесь в посольства, консульства,"- рассказал казахстанский турист.

В МИД рекомендуют казахстанским туристам не покидать отели и не купаться в море. Если они окажутся в зоне бедствия, то могут связаться с посольством Казахстана в Канаде, которое курирует карибский регион, либо с дипломатической миссией Кубы. Контакты есть на сайте МИД. Сейчас с просьбой помочь к ним никто не обращался.

Из-за погодных условий международный аэропорт Пунта-Кана в Доминикане сегодня закрыт, возобновление авиасообщений ожидается завтра. Поэтому опасное время туристы должны провести в отеле. Предсказать точную траекторию урагана сложно, есть вероятность отклонения от курса. Если ураган повернет на восток, риску подвергнутся Багамские острова, а если на запад – то Флорида. 95 процентов французской части острова, где побывала "Ирма" полностью разрушено, шесть человек погибли.

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