﻿ ​Из-за парада невест в Актобе перекроют дороги

​Из-за парада невест в Актобе перекроют дороги

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​Из-за парада невест в Актобе перекроют дороги

8 сентября в Актобе перекроют движение всех видов транспорта из-за парада невест, сообщает "Диапазон".

В связи с проведением конкурса "Келіндер шеруі", посвященного празднованию дня семьи в Казахстане движение перекроют по пр. Абулхаир хана от ул. М.Оспанова до ул. Г.Жубановой, от ул. Г.Жубановой до ул. М.Маметовой (нечетная сторона) с 16:30 часов до 18:30 часов 8 сентября 2017 года.

Сам парад начнется в 17.00 напротив БЦ Мир.

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