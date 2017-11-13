﻿﻿ Актюбинец стал чемпионом мира по самбо

В соревнованиях приняли участие спортсмены из 93 стран, передает "Диапазон" со ссылкой на облспорт.
С 9 по 13 ноября в Сочи проходил Чемпионат мира по самбо среди мужчин, женщин и по боевому самбо.
В весовой категории до 62 кг чемпионом Мира стал актюбинец Есет Куанов. В финале он победил россиянина Аслана Мудранова со счетом 2:1.
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