﻿﻿ Немецкий эксперт: Переход на латиницу - ценная инициатива

Переход на латиницу - это исторический шаг для Казахстана. Так считает президент Прусского общества Фолькер Чапке, пишет 24.kz.

В интервью эксперт из Германии отметил, что считает президентскую инициативу судьбоносным событием, которое окажет мощный импульс в развитии нашей страны.

- Решение Президента о переходе на латинский алфавит - очень ценная инициатива. Это шаг, который останется в истории Казахстана. Переход на латиницу проложит крепкий мост между Европой и Казахстаном. Ваша страна только выиграет от этого. Ведь это очень важно для дипломатии, бизнеса, особенно IT-индустрии и, конечно, для развития туризма, - рассказал президент Прусского общества.

- К примеру, иностранные туристы без труда смогут разобраться, где они находятся и даже читать названия городов, улиц на казахском. Конечно, это важная часть программы «Модернизация 3.0», я желаю казахстанцам успехов в ее реализации.