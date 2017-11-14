﻿﻿ Более 30 горожан за день обратились в участковые пункты

В области полицейские и другие ответственные лица продолжают принимать жителей, передает "Диапазон" со ссылкой на ДВД области.

Чаще всего обращаются с вопросами по уличному освещению, вывозу мусора, ремонту дорог и установке дорожный знаков. Также люди просят привлечь к ответственности за курение и распитие алкоголя.

Жителей консультируют депутаты маслихатов, руководители служб ДВД области, представители отдела предпринимательства, санэпидемстанции, управляющие компании и др.

Акция продлится до 29 декабря. 15 ноября принимать будут в п. Ясный уч. 401 – УПП №22, ул. Чекалина 30Б – УПП №12, ул. Бр. Жубановых 290-3 – УПП №11.