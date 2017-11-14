﻿﻿ Казахстанцы смогут выходить на пенсию на 8 лет раньше

Подробнее об этом рассказал управляющий директор государственной аннуитетной компании Алемжан Акажанов, передает КТК.

Он сообщил, какими будут ежемесячные выплаты, есть ли риски у предлагаемой системы и что нужно сделать гражданам, чтобы раньше выйти на заслуженный отдых.

- Расскажите подробно о пенсионном аннуитете. В каком возрасте можно воспользоваться данным предложением?

- Пенсионный аннуитет - это альтернатива пенсионным выплатам. То есть у каждого казахстанца есть право досрочно получать пенсионные накопления. Для заключения договора пенсионного аннуитета есть критерии по возрастной категории. Женщины могут заключать с 50 лет, а мужчины - с 55 лет. Также для женщин само накопление должно составлять не менее 12 миллионов, а у мужчин - девяти миллионов тенге.

- Деньги можно получать до выхода на пенсию? Какие будут суммы выплат?

- Проводятся индивидуальные расчеты. Сумма должна составлять не менее минимальной базовой пенсии, установленной законом.

- Поясните, почему мужчины могут выкупить аннуитет, имея девять миллионов на пенсионном счету, а женщины - уже 12? Почему такая разница?

- Я говорил о том, что женщины могут заключить договор пенсионного аннуитета с 50 лет, а мужчины - с 55 лет. Также разница в сумме достаточности пенсионных накоплений связана со статистикой средней продолжительности жизни в нашей стране. Женщины проживают дольше, чем мужчины.

- В случае смерти аннуитет сгорает или переходит по наследству?

- В случае смерти есть понятие гарантийные выплаты. Если достаточно суммы, более девяти миллионов у мужчины, то тогда можно ему поставить гарантийную сумму до 20 лет. Если мужчина имел выплаты 10 лет, после этого умер, деньги могут получить его наследники. То есть они получают оставшиеся 10 лет согласно графику, который был прописал в договоре пенсионного аннуитета.

- В каком случае вы бы не рекомендовали пенсионерам выкупать аннуитет, а посоветовали получать свои сбережения в ЕНПФ. Есть ли риски и какие?

- Не советую (аннуитет - Прим. ред.) только тем людям, которые собираются уехать из Казахстана жить в другую страну. Из ЕНПФ они могут забрать накопления единовременно, сразу. Если же заключат договор со страховой компанией, то тогда будут получать выплаты согласно графику, пожизненно. В этом есть и плюс. Если накопленные деньги закончатся, человек все равно может рассчитывать на выплаты пожизненно от страховой компании.