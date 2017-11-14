﻿﻿ До 90 тенге хотят поднять проезд в Актобе

ТОО "Автопарк" сообщает на своей странице в Instagram, что ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе" запросило расчеты тарифов для изменения стоимости проезда, передает "Диапазон".

"На сегодняшний день стоимость проезда в общественном транспорте на территории Актобе составляет 55 тенге, что является одним из самых низких тарифов в городе", - говорится в письме.

Подсчитав все расходы, автопарк просит увеличить стоимость проезда до 90 тенге.

Фото ТОО "Автопарк"