﻿ Министр энергетики США не приедет в Казахстан из-за урагана «Харви»

Министр энергетики США не приедет в Казахстан из-за урагана «Харви»

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Министр энергетики США не приедет в Казахстан из-за урагана «Харви»

Министр энергетики США Рик Перри сообщил о невозможности осуществления поездки в Казахстан из-за разбушевавшегося урагана «Харви», передает Sputnik Казахстан.

В Посольстве сообщили, что в связи с ураганом Харви и обязанностями департамента энергетики реагировать на чрезвычайные ситуации, связанные с поставками энергии и энергетической инфраструктурой, запланированный визит министра энергетики США Рика Перри в Астану отменяется.

«Заместитель министра энергетики Дэн Брулетт заменит Перри в качестве главы президентской делегации США на выставке ЭКСПО-2017», - уточнили в посольстве.

Ураган обрушился на побережье Мексиканского залива, его сила составляла четыре балла по пятибалльной шкале. В субботу он ослаб до уровня тропического шторма, максимальная скорость ветра на настоящий момент составляет более 60 километров в час.

«Харви» стал самым мощным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился шторм «Катрина», который привел к затоплению Нового Орлеана.

Напомним, что президентская делегация США во главе с министром энергетики должна была прибыть в Астану на ЭКСПО-2017.

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USSR
От нас он планировал сразу в Киев.
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28.08.2017, 17:30
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