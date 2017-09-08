﻿ ​Бороться в коррупцией в Казахстане будут по-новому

В Агентстве по делам госслужбы и противодействию коррупции рассказали о новых методах борьбы со взяточничеством в Казахстане, передает "Диапазон", со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сегодня прошло заседание специальной мониторинговой группы внешней оценки и анализа исполнения Антикоррупционной стратегии РК на 2015-2025 годы.

С докладом о содержании проекта выступил директор департамента антикоррупционной политики АДГСПК Салауат Муксимов. Он отметил, что при подготовке проекта документа учитывался опыт, накопленный за три года реализации новых антикоррупционных механизмов.

Согласно проекту предусмотрено внесение изменений и дополнений в антикоррупционное законодательство в части совершенствования системы мер противодействия коррупции и усиления ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

Как отметил Муксимов, изменения включают проработку таких вопросов, как автоматизация распределения судебных дел, внедрение кодифицированных нормативных правовых актов в сфере архитектуры и градостроительства, введение отчетных встреч руководителей организаций образования с общественностью, родительскими коллективами, в том числе по финансовым затратам, выделяемых государственным бюджетом, размещение информации о госзакупках на портале открытых данных и другое.

Наличие фактов нарушения госслужащими этических норм диктуют необходимость профилактики недопущения подобных фактов.

Одно из условий искоренения бытовой коррупции - оптимизация и полная автоматизация процессов оказания государственных услуг, объединение, формирование информационных баз с их публичным доступом. Соответствующие мероприятия также заложены в новый План на 2018-2020 годы.

В случае согласования данного документа госорганами и утверждения Правительством, ожидается значительное сокращение контрольно-надзорных функций и разрешительных полномочий госорганов; передача несвойственных для госорганов функций в конкурентную среду; внедрение автоматизированной базы данных о выделениях субсидий в сфере сельского хозяйства, а также геоинформационной системы для работы с картографическими данными.

Кроме того, запланирован пересмотр действующих стандартов, норм и правил строительства автомобильных дорог, а также проработка вопросов по снижению оснований при проведении госзакупок без конкурсных процедур и другое.

Также общественники предложили размещать на служебном авто отличительные знаки, чтобы решить проблемы нецелевого использования служебного транспорта госслужащими.