﻿ Дать отпор КНДР договорились США и Южная Корея

Военное командование США и Южной Кореи договорились в самое ближайшее время принять ответные меры в связи с новым пуском в КНДР баллистической ракеты, чтобы быть готовыми, в том числе, и к военным действиям, передает РИА Новости.

Эта договоренность достигнута в ходе телефонного разговора главы объединённого комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозефа Данфорда и его южнокорейского коллеги Чон Гён Ду.

Во время этого разговора, говорится в сообщении, "принято решение в самые кратчайшие сроки принять ответные меры, которые позволят реализовать мощную волю к ответу со стороны альянса, в том числе военный ответ на северокорейские провокации".