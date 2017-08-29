﻿ «Яндекс.Карты» удалили Сахалин после запуска ракеты в КНДР

На сервисе «Яндекс.Карты» не отображается остров Сахалин. Причина сбоя пока неясна, при этом его появление совпало с запуском КНДР ракеты к соседнему с Сахалином японскому острову Хоккайдо, передает РИА Новости.
Остров отображается на карте на максимальном отдалении (3000 километров), пропадает при увеличении карты (масштабы 1000, 600 и 200 километров) и вновь появляется при дальнейшем приближении. Сбой наблюдается на карте-схеме, при этом на спутниковой и гибридной картах неполадок нет.
Баг, который появился в районе 02:00 мск, по состоянию на 04:15 мск зафиксирован как в десктопной версии в различных браузерах, так и в мобильных приложениях для iOS и Android.
Напомним, в ночь на 29 августа КНДР запустила ракету, которая пролетела над территорией Японии и упала в 1180 километрах от мыса Эримо острова Хоккайдо. Дальность полета составила 2,7 тысячи километров.
Как сообщает Лента.ru, пользователи Twitter выразили недоумение, как можно было «промахнуться мимо целой страны».
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