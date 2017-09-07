﻿ Стали известны результаты анализа ДНК Сальвадора Дали на отцовство

Испанка Пилар Абель утверждает, что является дочерью гения сюрреализма.

Анализ ДНК останков Сальвадора Дали показал, что знаменитый художник не был отцом испанки Пилар Абель, которая через суд добилась эксгумации тела и проведения экспертизы,сообщает РИА Новости со ссылкой на газету La Vanguardia.

По данным издания, результаты экспертизы, которая проводилась патологоанатомами в Барселоне и Мадриде, оказались отрицательными. Результаты уже были переданы суду, официальное решение будет принято на судебном заседании 18 сентября в Мадриде.

В июне суд Мадрида удовлетворил иск Пилар Абель, зарабатывающей на жизнь предсказанием будущего и решением проблем при помощи снятия порчи, на эксгумацию тела Сальвадора Дали для проведения анализов ДНК. Несмотря на попытки Фонда "Гала - Сальвадор Дали" и мэрии Фигераса отменить или хотя бы отсрочить эксгумацию, она была проведена в ночь с 20 на 21 июля. Во время эксгумации были взяты "образцы двух больших костей, волосы и ногти" художника. Тело хорошо сохранилось благодаря бальзамированию, свою форму сохранили даже знаменитые усы художника.

Ранее адвокат "провидицы" Энрике Бланкес заявил агентству, что если результаты анализа не подтвердят, что Пилар Абель - дочь Дали, то он поставит под вопрос достоверность и тщательность проведения экспертизы. Бланкес заверил, что "если специалистам удастся доказать, что при процедуре никаких ошибок не было, то судебная тяжба будет прекращена".

Абель утверждает, что ее мать Антониа Мартинес де Аро в середине 1950-х годов имела связь с художником, когда работала в доме его друзей в Кадакесе. В это время там жил Дали вместе со своей женой и музой Галой. Забеременев в 25 лет, Антониа переехала в Кастельон-де-Ампуриас, вышла замуж за 29-летнего мужчину по имени Хуан. Он и стал официальным отцом Абель.