﻿ На солнце произошли две мощные вспышки

На солнце произошли две мощные вспышки

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На солнце произошли две мощные вспышки

Ученые отметили, что произошедшее - закономерный итог изменений в солнечной короне, передает РИА Новости.

7 сентября на Солнце произошла новая мощная вспышка. Об этом сообщила Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН имени Лебедева со ссылкой на данные спутника.

Явление зафиксировано в промежутке между 17.00 и 18.00 мск.

Вспышке присвоен наивысший класс активности - Х.

Днем ранее, 6 сентября, на Солнце произошла наиболее крупная за последние 12 лет вспышка.

Изображения вспышки, которой была присвоена категория X9.3, были получены Обсерваторией солнечной динамика NASA. В американском космическом агентстве отметили, что вспышка последовала вслед за другой, значительно менее мощной - той был присвоен балл X2.2.

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